13:36 22.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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По итогам обстрела Марьинки ранения получила местная жительница

Недавно террористы устроили обстрел жилмассивов Марьинки.

По итогам обстрела Марьинки ранения получила местная жительница

В итоге различные ранения получила одна местная жительница. Сегодня про это при помощи одной из соцсетей рассказал спикер АТО. Согласно его данным – мирная жительница получила разные ранения от обстрела террористами населенного пункта. Известно, что очередной обстрел произведен сегодня утром.

Согласно предварительным сведениям – для обстрелов применялись минометы. Сейчас все детали этих обстрелов устанавливаются.

Как сообщал УРА-Информ, в местах, где сейчас проходит АТО, специалистами были выявлены мины-лягушки, а также иные боеприпасы – около населенного пункта Сватово.


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