По итогам обстрела Марьинки ранения получила местная жительница

В итоге различные ранения получила одна местная жительница. Сегодня про это при помощи одной из соцсетей рассказал спикер АТО. Согласно его данным – мирная жительница получила разные ранения от обстрела террористами населенного пункта. Известно, что очередной обстрел произведен сегодня утром.

Согласно предварительным сведениям – для обстрелов применялись минометы. Сейчас все детали этих обстрелов устанавливаются.

Как сообщал УРА-Информ, в местах, где сейчас проходит АТО, специалистами были выявлены мины-лягушки, а также иные боеприпасы – около населенного пункта Сватово.