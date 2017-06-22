Опасный астероид близится к Земле

Об этом сообщает VistaNews.

В сообщении говорится, что ученые NASA наблюдают за этим астероидом еще с 2010 года. После его открытия он получил имя 441987 (2010 NY65).

Отмечается, что астероид движется со скоростью 46 тысяч километров в час. В диаметре он составляет 300 метров.

По последним данным, если ничего не изменится и астероид не сдвинется с рассчитанного пути, к Земле "незваный гость" приблизится утром 24 июня. Он пройдет мимо планеты на расстоянии 3 млн километров. Свечение астероида будет излучать яркость, сопоставимую с 17-звездной величиной.

Ученые не могут однозначно сказать, насколько это сближение рискованно для жизни людей. Поэтому астрофизики отмечают, что астероид можно считать "потенциально опасным".

Ранее УРА-Информ сообщал, что Стивен Хокинг может увидеть космос воочию.