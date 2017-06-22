Мусор из Львова начнут вывозить в четверг, - Зубко

Уже определились с объемами и транспортом. Необходимо будет сделать около 600 рейсов. Остался вопрос - куда возить. Об этом в среду на брифинге во Львове заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

Вместе с тем он заверил, что места приема львовского мусора будут определены в рабочем порядке. Не хочется обсуждать этот вопрос публично, поскольку сразу же начнутся акции протеста и блокирования, - пояснил Зубко, добавив, что это связано с негативным опытом жителей многих регионов страны, куда возили мусор из Львова и выбрасывали по посадкам.

В то же время вице-премьер призвал Андрея Садового активнее внедрять в жизнь меморандум, подписанный с мерами почти двух десятков городов Львовской области и предложил рассмотреть вопрос об устройстве временного полигона на территории ТЭЦ-2, где город планирует построить мусороперерабатывающий завод.

Там 125 гектаров площади и логично, чтобы такой полигон разместился поблизости будущего завода, - сказал Зубко.

В то же время городской голова сказал журналистам, что встреча не принесла ожидаемых результатов. Я не услышал, куда нам вывозить мусор, у нас критическая ситуация, - заявил он, добавив, что идея устройства временного полигона в черте города не самая мудрая, потому что это невозможно в связи с нормами законодательства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман в понедельник вечером, 19 июня, обсудил с главой областной государственной администрации Олегом Синюткой проблему вывоза мусора из Львова.