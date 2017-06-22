МИД Украины предупреждает украинцев о пожарах в Португалии

Украинских граждан просят в связи с масштабными пожарами в отдельных районах этой страны, быть осмотрительными. Как сказано в сообщении пресс-службы МИДа, в связи со стихийным масштабным пожаром в районе Педрогау Гранде, который привел к гибели и травмировании большого количества людей, разрушению объектов инфраструктуры и жилья, и продолжает нести угрозу местному населению, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения лесной местности в указанном регионе до стабилизации ситуации.

Вместе с тем украинцам, которые уже находятся в этом районе, следует внимательно следить за сообщениями местных служб о развитии ситуации и выполнять инструкции пожарно-спасательных служб, - подчеркнули в ведомстве, добавив, что сообщать о возникновении пожаров или попадании в опасную ситуацию необходимо, прежде всего, португальские пожарно-спасательные службы по номеру 112.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по последним данным число пострадавших в результате лесных пожаров в Португалии возросло до 204 человек.