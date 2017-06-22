Кабмин предложил оборудовать мусорный полигон в городской черте Львова

В течение двух лет здесь планируется построить мусороперерабатывающий завод. Почему мы сейчас не можем на базе ТЭЦ-2 сделать временный полигон.

Об этом в среду, 21 июня, во время своей рабочей поездки во Львов, заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Он подчеркну, что не нужно сейчас искать место, которое потом через два года оно совершенно не будет нужно. Сейчас просто необходимо провести общественное обсуждение, - уверен вице-премьер.

В то же время, городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что он против такой инициативы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Зубко заявил, что уже определились с объемами и транспортом для вывоза мусора. Необходимо будет сделать около 600 рейсов. Остался вопрос - куда возить.