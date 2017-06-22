22:32 22.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ирина Геращенко сообщила, что количество заложников на Донбассе выросло

На сегодняшний день на неподконтрольных Украине территориях Донбасса сильно возросло количество заложников.

Ирина Геращенко сообщила, что количество заложников на Донбассе выросло

У боевиков сейчас находится 132 украинца. Об этом в четверг, 22 июня, в эфире одного из украинских телеканалов сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

По ее словам, она думает, что 5 июля не стоит ждать обмена пленными, потому что после завершения верификации так называемые республики хотят снова согласовать перечень пленных для обмена.

Боевики не подтверждает наличие многих лиц из этого списка и требуют, чтобы Украина передала, например, "беркутовцев", которые причастны к событиям на Майдане, или тех, которые причастны к кровавым событиям в Харькове и Одессе, - пояснила политик, добавив, что эти люди не имеют никакого отношения к минскому процессу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, процесс обмена пленными должен начаться до 5 июля.


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