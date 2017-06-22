11:47 22.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Черниговский лесничий попался на взятке

На Черниговщине правоохранителями был разоблачен лесничий, которого поймали на получении взятки.

Черниговский лесничий попался на взятке

Так, лесничий получил взятку в размере 90 тысяч гривен – передали сегодня – 22 июня – в пресс-службе черниговской прокуратуры. Лесничий местного предприятия требовал взятку в размере около ста тысяч гривен – за оказание им помощи в подписании соглашения на продажу лесопродукции. Сотрудник был задержан в момент получения им незаконной выгоды. По факту открыто производство – согласно статье 368.

Как сообщал УРА-Информ, на взятке попался чиновник Хмельницкого облсовета. 19 июня его задержали при получении 50-ти тысяч долларов – передали в Нацполиции.


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