Черниговский лесничий попался на взятке

Так, лесничий получил взятку в размере 90 тысяч гривен – передали сегодня – 22 июня – в пресс-службе черниговской прокуратуры. Лесничий местного предприятия требовал взятку в размере около ста тысяч гривен – за оказание им помощи в подписании соглашения на продажу лесопродукции. Сотрудник был задержан в момент получения им незаконной выгоды. По факту открыто производство – согласно статье 368.

Как сообщал УРА-Информ, на взятке попался чиновник Хмельницкого облсовета. 19 июня его задержали при получении 50-ти тысяч долларов – передали в Нацполиции.