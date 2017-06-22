АМПУ хочет потратить 5 миллиардов на ледокол, буксиры и землечерпалки

Соответствующие сведения передает издание "Порты Украины". По словам главы технической службы АМПУ Геннадия Гараса, флот администрации уже давно нуждается в обновлении. Поскольку некоторые суда эксплуатируются более 30 лет.

"Мы планируем купить и построить в период с 2017 по 2021 год 19 судов. Около 5 млрд гривен будет направлено на эти цели", - отметил представитель АМПУ.

Также Гарас подчеркнул, что самым дорогим судном является ледокол с возможностью проводить аварийно-спасательные работы стоимостью 2,25 млрд гривен.

Стоить отметим, что в текущим году его закупка не планируется.

В настоящее время флот АМПУ насчитывает 126 единиц. При этом почти половина судов находится эксплуатации трех филиалов АМПУ: "Дельта Лоцман" (31 судно), Администрации портов Измаил (16 судов) и Южный (13 судов).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожье начинает работать водная полиция.