АМПУ хочет потратить 5 миллиардов на ледокол, буксиры и землечерпалки

Администрация морских портов Украины планирует пополнить свой флот 20 судами. Таким образом, необходимо потратить около 4,95 млрд гривен на закупку новых плавсредств
Соответствующие сведения передает издание "Порты Украины". По словам главы технической службы АМПУ Геннадия Гараса, флот администрации уже давно нуждается в обновлении. Поскольку некоторые суда эксплуатируются более 30 лет.
"Мы планируем купить и построить в период с 2017 по 2021 год 19 судов. Около 5 млрд гривен будет направлено на эти цели", - отметил представитель АМПУ.
Также Гарас подчеркнул, что самым дорогим судном является ледокол с возможностью проводить аварийно-спасательные работы стоимостью 2,25 млрд гривен.
Стоить отметим, что в текущим году его закупка не планируется.
В настоящее время флот АМПУ насчитывает 126 единиц. При этом почти половина судов находится эксплуатации трех филиалов АМПУ: "Дельта Лоцман" (31 судно), Администрации портов Измаил (16 судов) и Южный (13 судов).
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожье начинает работать водная полиция.