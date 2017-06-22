500 силовиков, вернувшихся из АТО, совершили самоубийство

Речь – о тех бойцах АТО, которые уже вернулись из зон ведения боевых действий. Эти данные при помощи социальной сети распространил А. Аваков – министр МВД. Согласнот его данным – состоянием на начало месяца 500 самоубийств среди защитников страны уже зафиксировано.

Более того – согласно данным одного из правозащитных центров – в 2015-ом году число обращений семей бойцов АТО, которые жаловались на насилие в семье, возросло в восемь раз.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе в течение суток один силовик получил ранения - террористы устроили 35 обстрелов.