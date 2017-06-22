400 тысяч человек на Донбассе вновь остались без воды

В результате чего насосная станция обесточена и более 380 тысяч жителей пяти районов области остались без водоснабжения. Как сообщает в четверг, 22 июня, пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня утром в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи села Васильевка на неподконтрольной Украине территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач.

Это привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода. Без централизованного водоснабжения остались 72 населенных пункта в Покровском, Селидовском, Волновахском, Добропольском и Марьинском районах, а также в поселке Александровка.

По состоянию на сегодняшнее утро водоснабжение населения осуществляется из резервных резервуаров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Южно-Донбасский водопровод был остановлен 11 июня. Это произошло из-за обесточивания насосной станции первого подъема в результате боевых действий.

Сотни тысяч людей несколько дней оставались без централизованного водоснабжения. Южно-Донбасский водопровод был запущен 15 июня.