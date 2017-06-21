В зоне АТО во вторник ранен один украинский военный

В том числе пять раз противник бил из тяжелого артиллерийского вооружения. В результате таких действий ранение получил один украинский военный.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, ситуация на Донбассе остается сложной. Так на приморском направлении боевики днем открывали огонь только из пехотного вооружения. Однако после наступления темноты в ход пошла вражеская артиллерия. В частности, были обстреляны Талаковка, Широкино, Водяное, Павлополь, Новомихайловка и Марьинка.

Тут же весь день работал вражеский снайпер.

На донецком направлении утром и в течение дня было спокойно. Однако после шести часов вечера боевики открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям в районе Каменки. Затем из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов, боевики накрыли один из опорных пунктов в пригороде Авдеевки. До полуночи противник, используя гранатометы, стрелковое оружие различных калибров и 82-мм минометы, еще трижды обстрелял укрепления вблизи Авдеевки. Кроме того, из пехотного вооружения и БМП противник вечером открывал огонь по военнослужащим ВСУ, которые держат оборону возле Верхнеторецкого.

На луганском направлении ситуация обострилась в районе Бахмутской трассы, где подразделения боевиков применили против сил АТО тяжелую артиллерию.

В частности, по опорным пунктам сил АТО вблизи Крымского противник несколько раз открывал огонь из 152-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм. Кроме того, из 82-мм минометов и вооружения БМП противник бил по укреплениям украинских защитников неподалеку Новозвановки. Также нарушения зафиксированы вблизи Счастья, Станицы Луганской и Новоалександровки, где противник преимущественно применял гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, на Луганщине во время исполнения своего боевого задания внезапно исчез офицер украинской Нацгвардии.