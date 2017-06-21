02:00 21.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине пройдет фестиваль европейского кино

22 июня в нашей стране стартует Фестиваль кино Европы. 

В Украине пройдет фестиваль европейского кино

Кинопоказы пройдут примерно на ста площадках, в частности, в ДК, в клубах и библиотеках примерно в 70-ти населенных пунктах Украины. Эти сведения распространили в пресс-службе представительства Евросоюза.

Открытие указанного фестиваля кино должно быть проведено в т.н. творческом пространстве н.п. Краматорск. И устроить такой же фестиваль в собственном населенном пункте сможет любой желающий – кураторам киноклубов уже предложено присоединиться. С этой целью понадобится заполнить заявку на сайте фестиваля.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Киеве планировали снять украинско-итальянский кинофильм.


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