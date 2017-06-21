В среду жарко, но ожидаются дожи

Ночью в западных и северных областях, днем по всей Украине, кроме северной части, ожидается кратковременный дождь, гроза, местами шквалы 15-20 метров на секунду. Ветер западный и северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем поднимется до 22-27 градусов.

В Киеве сегодня ночью возможен кратковременный дождь, гроза. Днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 17-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

На западе Украины днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью удержится в пределах 12-19 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до 21-28 градусов.

На севере страны в среду ночью кратковременный дождь, гроза. Днем будет сухо и жарко. Ночная температура воздуха составит 14-19 теплых градусов. Днем будет от 21 до 27 градусов со знаком плюс.

В центре Украины днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов. Днем воздух раскалится до 22-29 градусов.

На востоке страны сегодня днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 24-32 градуса.

В южных регионах также днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже отметки в 13-20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 27-33 градусов.

В Крыму днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 28-33 градусов.