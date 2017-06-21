00:30 21.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100168202:nastia

В школах Украины планируют провести Wi-Fi

В Украине планируют запустить во всех школах Wi-Fi в свободном доступе.

В школах Украины планируют провести Wi-Fi

Об этом сообщил советник министра экономического развития и торговли Андрей Бирюков.

В сообщении говорится, что для украинцев планируют ввести цифровые услуги в отдельных сферах. Ожидается проведения Wi-Fi доступа в конкретных областях: образовании, медицине и других сферах.

Советник министра считает, что важно, чтобы доступ в интернет был не только в компьютерном классе или кабинете директора, а был общедоступен, также это может быть доступ к какому-то цифровому контенту.

Ориентировочная дата принятия закона - первое полугодие 2018 года.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Харьковщине на территории школы найден снаряд.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив