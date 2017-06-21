В школах Украины планируют провести Wi-Fi

В Украине планируют запустить во всех школах Wi-Fi в свободном доступе.
Об этом сообщил советник министра экономического развития и торговли Андрей Бирюков.
В сообщении говорится, что для украинцев планируют ввести цифровые услуги в отдельных сферах. Ожидается проведения Wi-Fi доступа в конкретных областях: образовании, медицине и других сферах.
Советник министра считает, что важно, чтобы доступ в интернет был не только в компьютерном классе или кабинете директора, а был общедоступен, также это может быть доступ к какому-то цифровому контенту.
Ориентировочная дата принятия закона - первое полугодие 2018 года.
Ранее УРА-Информ сообщал, что на Харьковщине на территории школы найден снаряд.