В Одессе двое спортсменов избивали прохожих – ВИДЕО

Об этом сообщает InfoResist.

В сообщении говорится, что от действий злоумышленников пострадали шестеро людей. Им оказали медицинскую помощь. Один из пострадавших доставлен в больницу с тяжелой травмой головы.

Отмечается, что госпитализирован и один из нападавших.

Примечательно то, что в больнице к нему обратились журналисты, но он ситуацию оставил без комментариев.

По данным полиции один из нападавших был в состоянии алкогольного опьянения. Нападавшим инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия). Скоро им должны избрать меру пресечения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что поединок-реванш Кличко-Джошуа могут провести в Лас-Вегасе.