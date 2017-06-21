В Одессе двое спортсменов избивали прохожих – ВИДЕО
Одессе на Французском бульваре двое парней избили нескольких человек. В качестве оружия спортсмены использовали металлические пруты, кирпичи и тротуарную плитку.
Об этом сообщает InfoResist.
В сообщении говорится, что от действий злоумышленников пострадали шестеро людей. Им оказали медицинскую помощь. Один из пострадавших доставлен в больницу с тяжелой травмой головы.
Отмечается, что госпитализирован и один из нападавших.
Примечательно то, что в больнице к нему обратились журналисты, но он ситуацию оставил без комментариев.
По данным полиции один из нападавших был в состоянии алкогольного опьянения. Нападавшим инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия). Скоро им должны избрать меру пресечения.
Ранее УРА-Информ сообщал, что поединок-реванш Кличко-Джошуа могут провести в Лас-Вегасе.
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