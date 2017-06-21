В Минске Контактная группа согласовала новый режим тишины

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в среду, 21 июня, в Минске согласовала начало очередного режима тишины.
Он начинается с 24 июня и будет действовать на время уборки урожая. Об этом на своей страничке в Facebook по итогам переговоров сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.
По ее словам, с соответствующей просьбой к Трехсторонней контактная группа обратились местные советы и контактная группа поддержала их просьбу.
Напомним, сегодня в Минске прошел очередной раунд переговоров по Донбассу.
Как сообщал УРА-Информ, последняя встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Минске состоялась в среду, 24 мая.