20:32 21.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минске Контактная группа согласовала новый режим тишины

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в среду, 21 июня, в Минске согласовала начало очередного режима тишины.

В Минске Контактная группа согласовала новый режим тишины

Он начинается с 24 июня и будет действовать на время уборки урожая. Об этом на своей страничке в Facebook по итогам переговоров сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, с соответствующей просьбой к Трехсторонней контактная группа обратились местные советы и контактная группа поддержала их просьбу.

Напомним, сегодня в Минске прошел очередной раунд переговоров по Донбассу.

Как сообщал УРА-Информ, последняя встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Минске состоялась в среду, 24 мая.


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