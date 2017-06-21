В Минске Контактная группа согласовала новый режим тишины

Он начинается с 24 июня и будет действовать на время уборки урожая. Об этом на своей страничке в Facebook по итогам переговоров сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, с соответствующей просьбой к Трехсторонней контактная группа обратились местные советы и контактная группа поддержала их просьбу.

Напомним, сегодня в Минске прошел очередной раунд переговоров по Донбассу.

Как сообщал УРА-Информ, последняя встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Минске состоялась в среду, 24 мая.