В Японии из-за ливней эвакуировали десятки тысяч местных жителей

В стане начался сезон "сливовых дождей". Местные власти рекомендовали 30 тысяч жителей на тихоокеанском побережье начать эвакуацию из зоны опасности.

Как сообщает портал Rescue Now, на данные момент указание о срочной эвакуации получили 2,38 тысячи жителей в поселке Сусами в префектуре Вакаяма, а также жители ряда районов префектур Сидзуока, Айти, Миэ, Вакаяма.

Вместе с тем синоптики отмечают, что ливневые дожди вызваны проходящим атмосферным фронтом, который сопровождает сезон "сливовых дождей" в Японии, наступление которого было отмечено на прошлой неделе. Синоптики ожидают, что а ряде районов может выпасть до 400 миллиметров осадков в сутки. Особенную опасность ливни представляют для жителей, чьи дома находятся рядом с руслом рек, а также в горной местности из-за угрозы схода оползней.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае в Японии из-за жары за неделю госпитализировали почти тысячу человек.