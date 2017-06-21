22:32 21.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Спасателям удалось локализовать возгорание на закарпатской свалке

По состоянию на десять часов вечера среды, 21 июня, спасателям удалось локализовать очаги возгорание на свалке возле села Дубивка Иршавского района удалось локализовать.

Спасателям удалось локализовать возгорание на закарпатской свалке

Сейчас на месте пожара работают пять спасателей и одна единица техники. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр.

По ее словам, в некоторых местах толщина тлеющего мусора достигает десяти метров. Ближе к ночи пожар должны ликвидировать, - пообещала она, добавив, что сейчас открытого огня на полигоне нет. Пострадавших и травмированных также не обнаружено, - отметила Батир.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сооббщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов поступило к спасателям сегодня около восьми утра. С тех пор на месте работают пожарно-спасательные отряды из Иршава. Причины возгорания устанавливают правоохранители.


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