Спасателям удалось локализовать возгорание на закарпатской свалке

Сейчас на месте пожара работают пять спасателей и одна единица техники. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр.

По ее словам, в некоторых местах толщина тлеющего мусора достигает десяти метров. Ближе к ночи пожар должны ликвидировать, - пообещала она, добавив, что сейчас открытого огня на полигоне нет. Пострадавших и травмированных также не обнаружено, - отметила Батир.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сооббщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов поступило к спасателям сегодня около восьми утра. С тех пор на месте работают пожарно-спасательные отряды из Иршава. Причины возгорания устанавливают правоохранители.