Синоптики объявили штормовое предупреждение на Закарпатье

Синоптики предупреждают о сильных осадках. В связи с чем в регионе объявили гидрометеорологическом штормовое предупреждение.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, со ссылкой на данные Закарпатского центра по гидрометеорологии, в ближайший час и в течение всего дня по Закарпатской области ожидаются грозы, местами сильные ливни, град. Во время грозы шквалистое усиление ветра может достигать 15-20 метров на секунду.

В местах прохождения сильных ливней будет формироваться местный сток на малых водотоках возможно мимолетное повышение уровней воды на 0,2 - 0,7 метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 21 июня, синоптики обещают жаркую погоду с дождями. Ночью в западных и северных областях, днем по всей Украине, кроме северной части, ожидается кратковременный дождь, гроза, местами шквалы 15-20 метров на секунду. Температура воздуха днем поднимется до 22-27 градусов.