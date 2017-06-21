СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 200 миллионов гривен - ФОТО

Его оборон составлял 200 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба СБУ, деятельность центра, который предоставлял "услуги" по безосновательному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость для возмещения из бюджета распространялась на Николаевскую, Херсонскую, Одесскую и Кировоградскую области.

Злоумышленники успели вывести в "теневой" сектор экономики страны более 200 миллионов гривен. В офисах конвертцентра и по месту проживания злоумышленников были проведены обыски.

Полиция изъяла почти два миллиона гривен наличности, печати предприятий с признаками фиктивности, документацию, автотранспорт, компьютерную и офисную технику.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, СБУ прекратила деятельность конвертцентра с месячным оборотом в 50 млн гривен.