По факту пожара на Крещатике открыло уголовное производство

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В сообщении говорится, что следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что после пожара на Крещатике зданию грозит разрушение.

В полиции сообщают, что окончательная причина пожара будет установлена в ходе следствия, в том числе по результатам назначенных экспертиз.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Португалии разбился самолет, тушивший лесные пожары.