По факту пожара на Крещатике открыло уголовное производство

Вчера пожар площадью 1 тыс кв м возник в здании по ул. Крещатик, 40/1.
По факту происшествия полиция открыла уголовное производство.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
В сообщении говорится, что следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что после пожара на Крещатике зданию грозит разрушение.
В полиции сообщают, что окончательная причина пожара будет установлена в ходе следствия, в том числе по результатам назначенных экспертиз.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Португалии разбился самолет, тушивший лесные пожары.