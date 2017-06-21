15:00 21.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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По факту пожара на Крещатике открыло уголовное производство

Вчера пожар площадью 1 тыс кв м возник в здании по ул. Крещатик, 40/1.

По факту пожара на Крещатике открыло уголовное производство

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В сообщении говорится, что следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что после пожара на Крещатике зданию грозит разрушение.

В полиции сообщают, что окончательная причина пожара будет установлена в ходе следствия, в том числе по результатам назначенных экспертиз.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Португалии разбился самолет, тушивший лесные пожары.


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