Пиар на детях. Водочный король - неплательщик налогов отмывает репутацию

Во-первых, одну из структур холдинга, производителя водки «Хлебный дар», заподозрили в масштабной неуплате налогов. Исходя из данных ГФС, компания Нечитайло участвовала в фиктивных экспортных операциях с участием оффшоров, чтобы уйти от уплаты НДС. Цена вопроса и предмет судебного разбирательства – 240 млн гривен, именно столько водочный король умышленно недоплатил в бюджет.

Во-вторых, сеть всколыхнуло сообщение о том, что Николаевский коньячный завод, также входящий в состав «Баядера груп», травит украинцев суррогатным коньяком KOBLEVO. В прессу попали результаты независимой экспертизы, подтверждающие подозрения следователей, что импортируемый Николаевским коньячным заводом «левый» спирт для производства KOBLEVO, не имеет ничего общего с коньячным спиртом, полученным из винограда. Так, согласно Закону «О безопасности и качестве пищевых продуктов», на заводе Нечитайло льют напиток, который не то что продавать – производить запрещено. И здесь ценой вопроса может стать человеческая жизнь!

А пока идут проверки и разбирательства господин Нечитайло отчаянно старается отбелить свою репутацию. И как результат дешевого пиара, в один момент сеть запестрила заголовками пресс-релизов о помощи детям:

Антикризисный пиар Святослава Нечитайло поражает цинизмом. Ведь, обворовывая государство на миллионы и отравляя здоровье людей суррогатом, господин «водочный король» немножко помогает детям.

По нашим подсчетам, потратив примерно 10 тысяч гривен на данную благотворительную акцию, собственник одного из крупнейших алкогольных холдингов, замешанный сразу в нескольких крупных скандалах, отмывает свою репутацию, попросту пиарясь на детях. Помогать – это, конечно, хорошо и похвально, но нужно сперва вернуть украденное и работать, не нарушая законов.