На Закарпатье горит полигон твердых бытовых отходов - ФОТО

Тут загорелся мусор на территории полигона твердых бытовых отходов. Травмированных и погибших в результате происшествия нет.

Как сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталия Батыр, огонь до сих пор не локализован. Речь идет о возгорании пластов мусора.

Скорее всего, работы на полигоне продлятся весь день и к вечеру, - пояснила она, добавив, что сейчас бульдозером разгребают толщу твердых бытовых отходов, а спасатели заливают площадь, чтобы не дать распространиться огню.

Она также заверила, что в данный момент на месте работают дежурные отделения пожарно-спасательных подразделений из города Иршава, а общая площадь возгорания составляет около ста квадратных метров. Причина пожара сейчас устанавливается правоохранителями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Киеве на Крещатике горел дом. Пожар тушили пять часов.