На Донетчине восстановлено водоснабжение – ГСЧС

Так, к 21-му июня 2017 г. в селе Александровка водоснабжение для граждан восстановили. Эти данные уже распространили сегодня в пресс-службе ГСЧС. То есть – снабжение водой уже восстановили по всей Донетчине.

Рано утром в селе Александровка снабжение водой восстановлено. А еще вчера – 20-го числа – воду подвозили людям, применяя для этого две единицы спецтехники, а также троих человек ГСЧС. В итоге технической воды сумели доставить примерно десять тонн.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине к 20-му июня водоснабжение сумели восстановить для пяти районов региона.