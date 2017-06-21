На Донбассе в 2017 году погибло 67 мирных жителей

Так, с начала 2017-го года на Донбассе жертвами военных действий уже стали 308 человек-мирных граждан. Комитет по правам граждан ООН уже сообщил о том, что в процессе обстрелов на Донбассе уже погибло 67 человек, которые были мирными гражданами – с начала 2017-го года.

В целом начиная с января месяца и по 18-е июня жертвами конфликта в целом стали 375 человек, из которых 67 – погибли. Такое количество – больше на 74 процента количества погибших за такой же период в 2016-ом году.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО с января нынешнего года уже погибло сто силовиков.