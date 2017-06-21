21:58 21.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевский суд арестовал помощницу Полякова и установил залог в 160 тысяч гривен

В среду, 21 июня, Соломенский районный суд города Киева вынес первое решение по так называемому янтарному делу, фигурантами которого являются народные депутаты Максим Поляков и Борислав Розенблат.

Киевский суд арестовал помощницу Полякова и установил залог в 160 тысяч гривен

Сегодня суд арестовал помощницу народного депутата от "Народного фронта" Максима Полякова Татьяну Любонько. Ее арестовали по подозрению в получении взятки в интересах Полякова и назначили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Вместе с тем она может внести залог в размере 160 тысяч гривен. При этом сторона обвинения просила назначить Любонько залог в 384 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в действиях Полякова усматриваются признаки взяточничества на 7,5 тысяч долларов. Представление на снятие неприкосновенности с нардепа для привлечения к уголовной ответственности уже находится в регламентном комитете Верховной Рады.


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