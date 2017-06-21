Истребитель НАТО пытался сопроводить самолет министра обороны РФ

В сообщении говорится, что министра обороны сопровождал эскорт, состоящий из истребителей морской авиации Су-27".

Отмечается, что один из самолетов НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал российский истребитель. Су-27 "продемонстрировал вооружение", качнув крыльями. После этого F-16 пошел в сторону.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в США разбился истребитель F-16.