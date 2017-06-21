Истребитель НАТО пытался сопроводить самолет министра обороны РФ

Самолеты НАТО пытались сопроводить самолет министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Но его "отогнал" российский истребитель Су-27.
В сообщении говорится, что министра обороны сопровождал эскорт, состоящий из истребителей морской авиации Су-27".
Отмечается, что один из самолетов НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал российский истребитель. Су-27 "продемонстрировал вооружение", качнув крыльями. После этого F-16 пошел в сторону.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в США разбился истребитель F-16.