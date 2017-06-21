07:59 21.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100168227:Polishuk

Фигурантам "янтарного дела" объявили о подозрении - НАБУ

Полиция задержала шестерых фигурантов так называемого "янтарного дела", к которому причастны народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков.

Фигурантам

Всем их объявлено о подозрении. Как сообщили журналистам в Национальном антикоррупционном бюро Украины, детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявили подозрения двум охранникам Розенблата, помощнику-консультанту Полякова и трем представителям межфракционного объединения Верховной Рады Украины "Депутатский контроль".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, - пояснили в НАБУ.

Напомним, в НАБУ рассказали подробности "янтарного дела" с участием Розенблата и Полякова.

Как сообщал УРА-Информ, 19 июня детективы НАБУ задержали ряд лиц, причастных к вымогательству за содействие иностранной компании в добыче янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при пособничестве народных депутатов Украины. Операция проводилась в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив