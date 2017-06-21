Фигурантам "янтарного дела" объявили о подозрении - НАБУ

Всем их объявлено о подозрении. Как сообщили журналистам в Национальном антикоррупционном бюро Украины, детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявили подозрения двум охранникам Розенблата, помощнику-консультанту Полякова и трем представителям межфракционного объединения Верховной Рады Украины "Депутатский контроль".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, - пояснили в НАБУ.

Напомним, в НАБУ рассказали подробности "янтарного дела" с участием Розенблата и Полякова.

Как сообщал УРА-Информ, 19 июня детективы НАБУ задержали ряд лиц, причастных к вымогательству за содействие иностранной компании в добыче янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при пособничестве народных депутатов Украины. Операция проводилась в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США.