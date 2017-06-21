22:52 21.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Довгий нанес государству ущерб в более 1,2 миллиардов гривен, - ГПУ

Народный депутат из депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого подозревают в незаконном изъятии из коммунальной собственности земельных участков.

Довгий нанес государству ущерб в более 1,2 миллиардов гривен, - ГПУ

Этот участок находится в Киеве общей площадью 44,25 гектаров. Такими действиями он нанес государству ущерб на более 1,2 миллиардов гривен.

Об этом в среду, 21 июня, сообщили в Генеральной прокуратуры Украины. По данным ведомства, незаконные действия народный депутат совершал в соучастии с другими должностными лицами.

После чего из коммунальной собственности незаконно отведено и изъято десять земельных участков природно-заповедного фонда - заказника местного значения "Остров Жуков", - пояснили в ГПУ, добавив, что это является тяжкими последствиями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду представление на привлечение Довгого к ответственности.


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