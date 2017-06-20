Знаки отличия Минобороны уже выданы 41 тысяче военных

Про это сегодня – 20-го июня – в рамках брифинга рассказал Д. Гуцуляк – спикер указанного ведомства. Согласно его словам – в течение одной недели примерно 450 бойцов, а также работников Минобороны наградили такими знаками отличия, а также вручили подарки. Также вручено примерно четыре тысячи документов участника военных действий – подчеркнул Гуцуляк.

Как сообщал УРА-Информ, недавно в местах, где проходит АТО на востоке страны, замечено исчезновение одного из офицеров Нацгвардии. Офицер пропал в процессе выполнения боевого задания.