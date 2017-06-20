16:18 20.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100168195:mysnichenko

Знаки отличия Минобороны уже выданы 41 тысяче военных

Со старта проведения на Донбассе АТО знаки отличия от Министерства обороны страны уже были вручены примерно 41-ой тысяче украинских бойцов.

Знаки отличия Минобороны уже выданы 41 тысяче военных

Про это сегодня – 20-го июня – в рамках брифинга рассказал Д. Гуцуляк – спикер указанного ведомства. Согласно его словам – в течение одной недели примерно 450 бойцов, а также работников Минобороны наградили такими знаками отличия, а также вручили подарки. Также вручено примерно четыре тысячи документов участника военных действий – подчеркнул Гуцуляк.

Как сообщал УРА-Информ, недавно в местах, где проходит АТО на востоке страны, замечено исчезновение одного из офицеров Нацгвардии. Офицер пропал в процессе выполнения боевого задания.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив