За прошедшие сутки четыре украинских военных получили ранения

Боевики за прошедшие сутки 43 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников вдоль всей линии соприкосновения. В результате таких действие четверо украинских военных получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, больше всего вчера вражеских вооруженных провокаций было зафиксировано на приморском направлении. Тут боевики открывали огонь 19 раз. В частности, под их обстрелы попали Широкино, Водяного, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Березовой, Марьинки и Павлополя.

На Донецком направлении, по прежнему, сложной ситуация остается в южном пригороде Авдеевки. В этом направлении и днем, и ночью противник неоднократно открывали огонь по нашим позициям с пехотного вооружения различных модификаций, однажды били с зенитной установки. Также вчера под вражеский огонь попали украинские бойцы, которые держат оборону в районе Каменки, Зайцево и Новолуганского.

На Луганском направлении боевики больше всего били по опорным пунктам ВСУ в районе Бахмутской трассы. Тут под вражеский огонь попали Станица Луганская, Новозвановка, Желтое, Староый Айдар и Новоалександровка.

Напомним, в понедельник, 19 июня, на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате таких действий двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.