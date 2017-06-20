08:53 20.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За прошедшие сутки четыре украинских военных получили ранения

По состоянию на утром вторника, 20 июня, ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной.

За прошедшие сутки четыре украинских военных получили ранения

Боевики за прошедшие сутки 43 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников вдоль всей линии соприкосновения. В результате таких действие четверо украинских военных получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, больше всего вчера вражеских вооруженных провокаций было зафиксировано на приморском направлении. Тут боевики открывали огонь 19 раз. В частности, под их обстрелы попали Широкино, Водяного, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Березовой, Марьинки и Павлополя.

На Донецком направлении, по прежнему, сложной ситуация остается в южном пригороде Авдеевки. В этом направлении и днем, и ночью противник неоднократно открывали огонь по нашим позициям с пехотного вооружения различных модификаций, однажды били с зенитной установки. Также вчера под вражеский огонь попали украинские бойцы, которые держат оборону в районе Каменки, Зайцево и Новолуганского.

На Луганском направлении боевики больше всего били по опорным пунктам ВСУ в районе Бахмутской трассы. Тут под вражеский огонь попали Станица Луганская, Новозвановка, Желтое, Староый Айдар и Новоалександровка.

Напомним, в понедельник, 19 июня, на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате таких действий двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.


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