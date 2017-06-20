В зоне АТО пропал офицер Национальной гвардии

Исчезновение офицера зафиксировано в местах проведения АТО – по итогам одного из военных столкновений. Имя пропавшего – Александр Бойко. Про это передала пресс-служба Нацгвардии.

При этом представители Национальной гвардии подчеркнули, что согласно пока неподтвержденным сведениям – полковника удерживают террористы одного из подразделений. Пока что попытка обменять офицера позитивных результатов не принесла.

Как сообщал УРА-Информ, в течение 24-ех последних часов в местах, где проводится АТО, ранения получили сразу четверо украинских защитников.