14:18 20.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине зарегистрировано более 1,5 млн временно перемещенных лиц

Сегодня глава агентства ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матео собщил, что на сегодняшний день зарегистрировано более 1,5 млн временно перемещенных лиц.
 

В Украине зарегистрировано более 1,5 млн временно перемещенных лиц

Такие сведения он сообщил во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.

Согласно словам Матео, в правительственной статистике в Украине зарегистрированы граждани Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома в Крыму и на Донбассе. 

"Из-за такого большого количества людей в мире нам необходимы эффективные рамки для урегулирования этих процессов", -  отметил  глава агентства ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матео.

Также он подчеркнул, что в мире 65 млн человек покинули свои дома из-за конфликтов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в конце прошлого года потенциальных мигрантов в мире насчитывалось примерно 5,9 миллиона.


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