14:41 20.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине каждый день 180 человек умирает от рака

В нашей стране еще в 2016-ом году фиксировали примерно 65 тысяч смертей в результате заболевания онкологией.

В Украине каждый день 180 человек умирает от рака

Такое сообщение сегодня – 20-го июня – поступило от украинского канцер-регистра. Согласно данным – в 2016-ом году в стране фиксировали 131 тысячу случаев заболевания онкологией. Согласно статистике – можно говорить, что примерно 360 украинских граждан каждый день узнают о том, что у них рак.

При этом 179 граждан каждый день от онкологии умирают. 15 украинцев каждый час узнают о том, что у них рак. Семеро же каждый час от рака умирают – свидетельствует статистика.

Как сообщал УРА-Информ, ранее – в 2017-ом году - поэт Евгений Евтушенко скончался от рака.


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