В Украине каждый день 180 человек умирает от рака

Такое сообщение сегодня – 20-го июня – поступило от украинского канцер-регистра. Согласно данным – в 2016-ом году в стране фиксировали 131 тысячу случаев заболевания онкологией. Согласно статистике – можно говорить, что примерно 360 украинских граждан каждый день узнают о том, что у них рак.

При этом 179 граждан каждый день от онкологии умирают. 15 украинцев каждый час узнают о том, что у них рак. Семеро же каждый час от рака умирают – свидетельствует статистика.

Как сообщал УРА-Информ, ранее – в 2017-ом году - поэт Евгений Евтушенко скончался от рака.