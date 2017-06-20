В пяти районах Донецкой области водоснабжение восстановлено - ГосЧС

На сегодняшний день вода подается в Покровском, Селидовском, Волновахском, Добропольском и Марьинском районах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным ведомства, в понедельник, в течение дня проводились ремонтные работы участка водопровода село Новодонецкое - поселок Александровка. Тут была отремонтирована продольная трещина, образовавшаяся при гидроударе.

Также было проведено заполнение системы водопровода и резервного резервуара, осуществлялся подвоз воды населению в Александровке, - пояснили в ГосЧС, добавив, что на восстановительных работах были задействованы две единицы техники и три человека.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что газоснабжение, пропавшее 7 июня в результате обстрелов Авдевки, все еще отсутствует.

По состоянию на семь часов утра ремонтные работы подземного газопровода не проводились, в связи с опасностью для работников, - пояснили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 19 июня, на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате таких действий двое военнослужащих получили ранения.