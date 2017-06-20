Украинская аудитория Facebook увеличилась на треть

В часности, за прошедшие сутки соцсеть впервые превысила отметку в 9 млн пользователей. Об этом свидетельствуют данные внутренней статистики Facebook для рекламодателей, сообщает Watcher.

Как отмечается, с 18 мая 2017 года – украинская аудитория Facebook выросла почти на 2,5 млн пользователей (с почти 7 млн до 9 млн).

При этом общая же аудитория Facebook превысила аудиторию ВКонтакте в Украине.

Согласно недавно полученным сведениям, пользователями Facebook считаются люди, которые хотя бы один раз в течение последних 30 дней заходили в соцсеть.

То есть в этой статистике не учитываются, например, зарегистрированные пользователи, а также люди, которые не зарегистрированы в соцсети, но просматривают ее контент, например, видео.

Ксати, за последние восемь лет – с апреля 2009 года – аудитория Facebook в Украине выросла в 142 раза (с 63 тыс. до 9 млн).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство информационной политики на своем официальном сайте обнародовало список интернет-сайтов, рекомендуемых к запрету в Украине.