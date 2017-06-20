Сытник рассказал о схеме депутатов по легализации добычи янтаря

Для решения такого вопроса в Раде было выделено более 300 тысяч доллар. Из которых 15 тысяч было предназначено на регистрацию соответствующего законопроекта. Еще 200 тысяч должно было пойти на влияние на чиновников и государственные органы.

Об этом во вторник, 20 июня, во время брифинга сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. Он также заверил, что это было установлено во время операции. Представитель субъекта хозяйствования обратилась к народным депутатам и поставил задачу найти способ законной добычи янтаря. Через некоторое время народные депутаты сами появились в поле зрения и предложили свои услуги по реализации такой схемы.

Директор НАБУ также пояснил, что согласно этой схеме, под видом рекультивации земель на определенных участках Ровенской и Житомирской областей планировалась фактическая добыча янтаря и дальнейшая его реализация через оффшорную фирму, в которой учредителем была сестра народного депутата.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, такануне стало известно о задержании охранника народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата якобы при получении взятки в сумме 200 тысяч долларов за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря.

Позднее СМИ сообщили, что эти деньги предназначались двум парламентариям, в том числе Максиму Полякову из фракции "Народный фронт".