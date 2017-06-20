02:00 20.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стартовала работа образовательного центра "Донбасс-Украина"

В нашей стране стартовало функционирвоание двух центров образования.

Стартовала работа образовательного центра

Так, приступили к работе центры образования под названием "Донбасс-Украина", а также центр под названием "Крым-Украина". Эти данные распространитли в пресс-службе Минобразования. Согласно данным – любой желающий поступить из Крымского полуострова, а также с Донбасса в украинский вуз сможет поступать согласно более простой схеме без всяких ВНО.

В частности, "Донбасс-Украина" станет функционировать на основе ранее перемещенных вузов и университетов, что работают на территории. Что подконтрольна украинским властям.

Как сообщал УРА-Информ, в столице организуют современное библиотечное пространство.


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