Стартовала работа образовательного центра "Донбасс-Украина"

Так, приступили к работе центры образования под названием "Донбасс-Украина", а также центр под названием "Крым-Украина". Эти данные распространитли в пресс-службе Минобразования. Согласно данным – любой желающий поступить из Крымского полуострова, а также с Донбасса в украинский вуз сможет поступать согласно более простой схеме без всяких ВНО.

В частности, "Донбасс-Украина" станет функционировать на основе ранее перемещенных вузов и университетов, что работают на территории. Что подконтрольна украинским властям.

Как сообщал УРА-Информ, в столице организуют современное библиотечное пространство.