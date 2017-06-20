Синоптики предупреждают о пожарной опасности в некоторых областях Украины

Украинские синоптики предупреждают, что в центральных, Киевской, Черниговской, Николаевской и Херсонской областях удержится местами высокая, четвертого класса, а возможно и чрезвычайная, пятого класса, пожарная опасность. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на информацию Укргидрометцентра, сегодня также ожидается в районе Чернобыля и Тетерева, а 21 июня в большинстве районов Киевской области высокая пожарная опасность.

Вместе с тем 21 июня в районе Барышевки и Яготина сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В связи с чем, спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине установилась жаркая погода. Температура воздуха днем составит 25-30 градусов тепла.