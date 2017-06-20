16:34 20.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине в детсады поставляли поддельное сливочное масло

На Житомирщине работники СБУ сумели выявить схему поставки поддельного сливочного масла.

На Житомирщине в детсады поставляли поддельное сливочное масло

Так, поддельное масло в регионе поставляли в детсады, а также в местные больницы. Про это сегодня рассказали представители СБУ. Согласно этим данным – бизнес-структура выиграла конкурс на поставку масла в два райцентра Житомирщины. В частности – в интернат, санаторий, а также в детсады и в школы.

Продукцию везли через посредника, не располагающего своим предприятием по производству масла. Потому масло плохого качества покупали на Ровенщине и Киевщине.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на Хмельнитчине был выявлен цех, в котором занимались изготовлением поддельного цемента.


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