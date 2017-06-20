На Харьковщине изъято 300 килограммов рыбы

Так, недавно на Харьковщине устроили изъятие 300 килограммов рыбы, потому что она продавалась безо всяких разрешительных документов – в розничной торговле. Про это рассказала пресс-служба этого ведомства. Такое изъятие провели в рамках ведения борьбы с заболеванием ботулизмом. Уже проверили 710 субъектов ведения хоздеятельности. К ответственности по итогам проверок было привлечено шестеро предпринимателей.

Как сообщал УРА-Информ, новый случай ботулизма зафиксирован в мае на Херсонщине. Рыбой тогда опасно отравилась 30-летняя женщина.