03:00 20.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100168141:mysnichenko

На Харьковщине изъято 300 килограммов рыбы

Работающие при Госпродпотребслужбе комиссии на Харьковщине провели изъятие рыбной продукции.

На Харьковщине изъято 300 килограммов рыбы

Так, недавно на Харьковщине устроили изъятие 300 килограммов рыбы, потому что она продавалась безо всяких разрешительных документов – в розничной торговле. Про это рассказала пресс-служба этого ведомства. Такое изъятие провели в рамках ведения борьбы с заболеванием ботулизмом. Уже проверили 710 субъектов ведения хоздеятельности. К ответственности по итогам проверок было привлечено шестеро предпринимателей.

Как сообщал УРА-Информ, новый случай ботулизма зафиксирован в мае на Херсонщине. Рыбой тогда опасно отравилась 30-летняя женщина.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив