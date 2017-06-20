19:05 20.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На этой неделе в Украину завезут сыворотку против ботулизма

Уже на этой неделе в Украине появится сыворотка против ботулизма.

На этой неделе в Украину завезут сыворотку против ботулизма

Об этом заявила исполняющий обязанностей министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

В сообщении говорится, что против ботулизма нет вакцины, но есть сыворотка. Эту сыворотку в Украине нельзя закупать легально, поэтому ее попросили, как гуманитарную помощь в Европе.

Напомним, что за последние три месяца в Украине зарегистрировано 62 случая заболевания ботулизмом, девять из них стали летальными.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Харьковщине изъято 300 килограммов рыбы.


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