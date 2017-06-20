На этой неделе в Украину завезут сыворотку против ботулизма

Об этом заявила исполняющий обязанностей министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

В сообщении говорится, что против ботулизма нет вакцины, но есть сыворотка. Эту сыворотку в Украине нельзя закупать легально, поэтому ее попросили, как гуманитарную помощь в Европе.

Напомним, что за последние три месяца в Украине зарегистрировано 62 случая заболевания ботулизмом, девять из них стали летальными.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Харьковщине изъято 300 килограммов рыбы.