Взрыв в Одессе произошел из-за газового баллона - ГосЧС

Взорвалось в трехэтажном нежилом здании на улице Фонтанская дорога. К счастью, никто из людей не пострадал.

Об этом рассказала пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Согласно сообщению, инцидент произошел около часу ночи.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит крыша, чердачное помещение и третий этаж здания. Для локализации пожара спасателям потребовалось чуть больше часа.

В пресс-службе также отметили, общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня ночью к спасателям поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога произошло возгорание в нежилом здании, которое ранее принадлежало Министерству обороны Украины.