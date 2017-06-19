Взрыв в Одессе произошел из-за газового баллона - ГосЧС

Пожар и взрыв в Одессе в ночь на воскресенье, 18 июня, произошел из-а газового баллона.
Взорвалось в трехэтажном нежилом здании на улице Фонтанская дорога. К счастью, никто из людей не пострадал.
Об этом рассказала пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Согласно сообщению, инцидент произошел около часу ночи.
Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит крыша, чердачное помещение и третий этаж здания. Для локализации пожара спасателям потребовалось чуть больше часа.
В пресс-службе также отметили, общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Причина возгорания сейчас устанавливается.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня ночью к спасателям поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога произошло возгорание в нежилом здании, которое ранее принадлежало Министерству обороны Украины.