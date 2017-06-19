08:32 19.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове накопилось рекордное количество мусора

По состоянию на вечер воскресенья, 18 июня, во Львове накопилось более 8,5 тысяч тонн отходов.

Во Львове накопилось рекордное количество мусора

Их некуда вывезти. Об этом сообщает пресс-служба Львовской городской рады.

По данным местных властей ситуация в городе сложилась критическая и грозит опасностью для здоровья населения и жизнедеятельности города Львова. Для утилизации мусора необходимо 850 единиц специализированной техники.

И это все в условиях умышленно заблокированных для Львова полигонов по всей Украине, – говорится в заявлении местных властей. В связи ис чем, в понедельник во Львове состоится внеплановое заседание городской комиссии по вопросам чрезвычайного положения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, жители города Львова перекрывают улицы. Таким образом люди протестуют против того, что с их микрорайона не вывозят мусор.


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