Во Львове накопилось рекордное количество мусора

Их некуда вывезти. Об этом сообщает пресс-служба Львовской городской рады.

По данным местных властей ситуация в городе сложилась критическая и грозит опасностью для здоровья населения и жизнедеятельности города Львова. Для утилизации мусора необходимо 850 единиц специализированной техники.

И это все в условиях умышленно заблокированных для Львова полигонов по всей Украине, – говорится в заявлении местных властей. В связи ис чем, в понедельник во Львове состоится внеплановое заседание городской комиссии по вопросам чрезвычайного положения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, жители города Львова перекрывают улицы. Таким образом люди протестуют против того, что с их микрорайона не вывозят мусор.