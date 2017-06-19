В воскресенье шестеро украинских военных получили ранения

По состоянию на утро понедельника, боевики усиливают обстрелы. Только за последние сутки было зафиксировано 47 обстрелов позиции украинских военных.

В результате таких действия шесть украиснких военных получили ранения. Ка сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, вчера на приморском направлении зафиксирован 21 обстрел оборонительных укреплений сил АТО. В частности, противник из крупнокалиберных минометов бил в районе Павлополя, Чермалыка, Широкино и Николаевки.

Минометы меньшего калибра были зафиксированы вблизи Водяного. Неподалеку этих населенных пунктов, а также у Талаковки и Лебединского, боевики прибегали к вооруженным провокациям, применяя менее мощное вооружение - преимущественно гранатометы и стрелковое оружие.

На донецком направлении северо-восточнее Авдеевки в районе Каменки противник неоднократно стреляли из минометов различного калибра, а также разнообразного пехотного вооружения. Под огнем гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались позиции ВС Украины, которые расположены на подступах к Луганскому, что на Светлодарской дуге. Из такого же вооружения боевики нарушали "тишину" только в южном пригороде Авдеевки. Всего на этом направлении вчера зафиксировано 11 случаев применения оружия.

На луганском направлении зафиксировано 15 вражеских обстрелов, большинство из которых состоялась в темное время суток. Из минометов боевики били по опорным пунктам Украинской армии, которые расположены в районе Крымского, Троицкого, Новотошковского и Золотого. Применение противником стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, иногда - вооружения БМП зафиксировано в районе Катериновки, Новоалександровки, Новозвановки, Станицы Луганской и Счастья.

Напомним, в Донецкой области в воскресенье, 18 июня, недалеко от населенного пункта Байрак, расположенного на оккупированной боевиками из так называемой Донецкой народной республики Горловки на противотанковой мине подорвался грузовик.