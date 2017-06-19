05:00 19.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100168070:Polishuk

В районе оккупированной Горловки подорвался грузовик с местными жителями, - ОБСЕ

В Донецкой области в воскресенье, 18 июня, недалеко от населенного пункта Байрак, расположенного на оккупированной боевиками из так называемой Донецкой народной республики Горловки на противотанковой мине подорвался грузовик.

В районе оккупированной Горловки подорвался грузовик с местными жителями, - ОБСЕ

В нем ехали местными жителями. В результате происшествия были травмированы женщина и мужчина.

Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Согласно документу, наблюдателям сообщила 55-летняя женщиной о том, что получила травмы, когда грузовик, в котором она ехала, подорвался на мине.

Это случилось около восьми часов вечера накануне. У женщины травмировано левое плечо, а ее муж получил легкие травмы головы. Сотрудники миссии обнаружили на месте инцидента шесть противотанковых мин, которые затем были обезврежены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области боевики обстреляли жилые кварталы населенного пункта Сухая Балка, в результате чего погиб местный житель.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив