В районе оккупированной Горловки подорвался грузовик с местными жителями, - ОБСЕ

В нем ехали местными жителями. В результате происшествия были травмированы женщина и мужчина.

Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Согласно документу, наблюдателям сообщила 55-летняя женщиной о том, что получила травмы, когда грузовик, в котором она ехала, подорвался на мине.

Это случилось около восьми часов вечера накануне. У женщины травмировано левое плечо, а ее муж получил легкие травмы головы. Сотрудники миссии обнаружили на месте инцидента шесть противотанковых мин, которые затем были обезврежены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области боевики обстреляли жилые кварталы населенного пункта Сухая Балка, в результате чего погиб местный житель.