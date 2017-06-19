В понедельник в Украину придет летнее тепло

В большинстве областей осадков не предвидится. Только ночью в южной части, а днем в западных областях Украины местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер преимущественно северный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем установится в пределах 23-28 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов.

На западе Украины днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза, ночью и утром слабый туман. Ночная температура воздуха составит 7-13 градусов выше нуля. Днем будет от 21 до 27 градусов во знаком плюс.

В северных областях в понедельник сухо и жарко. Температура воздуха ночью будет от 7 до 14 градусов тепла. Днем потеплеет до 22-28 градусов.

В центре страны 19 июня также синоптики осадков не обещают. Ночью термометры покажут от 9 до 15 градусов выше нуля. Днем столбики термометров покажут от 22 до 28 градусов.

На востоке страны также сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 9-16 теплых градусов. Днем потеплеет до 21-27 градусов.

На юге Украины ночью местами кратковременный дождь, грозы, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.

В Крыму сегодня возможен кратковременный дождь, местами грозы. Ночью столбики термометров не опустятся ниже 13-18 градусов. Днем воздух раскалится до 23-28 градусов.