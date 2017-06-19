11:20 19.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В нескольких областях Украины объявили чрезвычайную пожароопасность

В нескольких украинских регионах было объявлено про чрезвычайную пожароопасность.

В нескольких областях Украины объявили чрезвычайную пожароопасность

Так, высочайшая пожароопасность объявлена на 19, а также на 20-е июня представителями ГСЧС. В частности, это – Черниговщина, а также Николаевщина и еще несколько областей. В данных регионах будет высокая пожароопасность, а также ожидают чрезвычайную – пятого класса. Госслужба по ЧС просит людей придерживаться правил безопасного поведения на природе, а особенно в лесах, в парках и на прочих территориях открытого типа.

Как сообщал УРА-Информ, в начале июня в столице возник пожар в одной из многоэтажек, что на улице Рокоссовского. Возгорание возникло на балконе.


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