14:18 19.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре демонтировано 50 газовых заправок

Мэрия н.п. Днепр уже приступила к зачистке данного города от нелегальных заправок.

В Днепре демонтировано 50 газовых заправок

Так, сейчас населенный пункт пытаются очистить от газовых заправок моноблочного типа. Согласно сообщению мэрии – состоянием на 17-е июня демонтировали уже 50 таких заправок. Основная причина этого – нецелевое применение земельных участков для оборудования там заправок.

Согласно заявлению мэра Б. Филатова – в облцентре на данный момент насчитывают примерно 146 газовых заправок, а перед Евровидением в городе убрали примерно 300 таких заправок, которые функционировали без разрешительных документов.

Как сообщал УРА-Информ, ранее мэр столицы В. Кличко обещал убрать все нелегальные заправки.


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