Паша-500: Часть 5. Пашина команда

1 июня на youtube был размещён ролик https://www.youtube.com/watch?v=YakPyMHnYz4, датируемый 15 мая.

Коротко. Советник и.о. начальника инспекции Булановича П.Г. Якименко В.О. приезжает в Мариуполь, где и.о. директора филиала Якименко А.В. (сын советника). В процессе встречи от имени Булановича и его силовой крыши предлагается обеспечить поборы с моряков в размере 100-300 долларов, в зависимости от направления и передача собранных средств в Киев, а там разберутся. И это надо делать в обязательном порядке. В процессе разговора оппоненты задают вопросы советнику и.о. начальника и к концу ролика меняется риторика и так далее. Информация ушла и всплыла в Мининфраструктуры. Советника уволили, его сыну также предложили подать заявление на увольнение.

Мариуполь. В августе 2016 на взятке задерживают тогдашнего директора филиала, замминистра инфраструктуры Ю.Лавренюк делает громкое заявление, на официальном сайте СБУ пресс релиз, цифры, схемы, 250 подтвержденных свидетельств дачи взяток, на выходе ­– ноль. Напомним, https://112.ua/avarii-chp/v-mariupole-na-vzyatke-zaderzhali-chinovnikov-inspekcii-po-voprosam-podgotovki-moryakov-329465.html.

Буланович продолжает работать, высшее руководство Мининфраструктуры не обращает на это внимания, обещания Лавренюка не выполнены.

Январь 2017, проверка Мариупольского филиала и отстранение О. Григорова, а затем и увольнение. Назначение покорных и способных отнимать и делить Якименко А. и В.

Валентин Орестович ссылается в ролике на Соболевского и долгие связи с Булановичем со времен их совместной работы начальниками территориальных управлений Укрморречинспекции в Днепропетровске и Одессе соответственно. Не известно, как они совместно работали, но об одном эксперименте известно: - 2012 год. По всей стране практически заблокирована регистрация плавсредств (Госфлотинспекция не регистрирует уже, а Укрморречинспекция не может еще). Начальник управления в Днепропетровске выступает с инициативой передачи права регистрации и ведения Судовой книги Украины из Киева в Днепропетровск. Эксперимент стартует и через два месяца прекращается, а сам начальник теруправления Валентин Якименко, уволенный после очередной проверки организации работы с должности, исчезает в Бердянске. Вот и вся работа.

Май 2017. Павел Буланович для «отлаживания» поборов с регионов принимает на работу двух советников - Якименко В. и Максимовича П. Того самого Петра Григорьевича, отметившегося в Измаиле, а потом пересиживавшего результаты такой «отметки» на ГП «Укрводпуть».

Буланович, Якименко, Максимович – «левые» люди в морской отрасли.

Буланович П.Г. http://itcs.org.ua/ua/leadership/bulanovich-pavlo-georgiyovich ) в 2013 году приобрел себе учебный диплом колледжа техфлота, что в Одессе. Именно тогда приняли квалификационные характеристики для руководителей управлений, а образование не позволяло принимать участие в конкурсе, для чего и проведена соответствующая «операция по внедрению».

На официальнос сайте инспекции (ссылка выше) указано место работы Павла Георгиевича 2014-2016 – председатель Укрморречинспекции. На самом деле П. Буланович был назначен 30 апреля, а потом «за умелую работу и грамотное руководство» 10 сентября 2014 года Кабмин вообще ликвидировал Укрморречинспекцию потому, что не знали как от Булановича избавиться.

Якименко В.О. В системе дипломирования практически нет случайных людей, но бывают исключения. Так, человек, не имеющий морского образования, опыта работы на судах любого флота по факту всего лишь сержант вооруженных сил страны, которой нет. Весь его опыт работы сводится к вымогательству и поборам, чем он профессионально обучился в Госфлотинспекции.

Максимович П.Г. В качестве помощника П. Булановича http://www.itcs.org.ua/ru/kontakty ) на полную использует опыт, накопленный в Измаиле вместе с Петренко Игорем Филипповичем. Максимович – как бы капитан дальнего плавания, но, на самом деле он всего лишь речной капитан и диплом получил на подмене, будучи то четвертым, то третьим помощником, а в море на крупнотоннажниках вообще никогда не был. Знатоки рассказывают эпизод из его работы в Измаиле, когда тогдашний директор филиала Максимович П. не смог правильно расшифровать аббревиатуру правил МППСС на вопрос одного из соискателей.

Инспекция по подготовке и дипломированию моряков – практически последний форпост между обучением моряков и подтверждением их квалификации, как того требует Конвенция ПДМНВ у нас в стране. И в преддверии проверки Международной морской организации для нас, как морской страны, могут быть самые непредсказуемые последствия, если само руководство инспекции использует купленные или сфальсифицированные документы.

Внимательно изучив личный состав руководства http://www.itcs.org.ua/ru/kontakty ) открывается интересная информация.

Измаильский региональный филиал вновь возглавляет Петренко Игорь Филипович с нарисованным стажем и сфальсифицированным дипломом механика 1 разряда.

Николаевский региональный филиал возглавляет Буренко Павел Владимирович, по документам капитан дальнего плавания, получивший диплом в 2016 году в Херсоне, а до этого дипломированный в Измаильском региональном филиале инспекции по подделанным справкам о плавании, сфабрикованному стажу и фальсифицированным записям о его штурманской деятельности. Ведь все знают, что именно он был одним из крупных посредников в Николаеве и Херсоне, по образованию повар и в этом качестве один раз побывавшим в море. Затем он возглавлял консультационный центр, зарегистрирован как руководитель в Едином государственном реестре предприятий и организаций.

В августе 2016 года в интервью Юрий Лавренюк уточнил, что министром инфраструктуры В. Омеляном согласована новая штатная структура Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, в которой будет назначен полностью обновленный состав работников.

В итоге в июне 2017 года имеется:

Буланович П.Г. – люстрированный чиновник с купленным дипломом во главе инспекции, его зам – М. Пересада – юрист с сомнительной репутацией и чиновник, связанный с земельными скандалами и выборами народных депутатов в Мариуполе.

Помощник Максимович П. и советник – Якименко В.О. - экс-работники морских организаций, ничем, кроме отсутствия образования, не отмеченные.

Руководители профильных подразделений инспекции в Киеве – люди «от моря», но не для моря, и тем более, не для моряков.

Директора региональных филиалов в Измаиле и Николаеве – люди с подделанными документами.

А в целом, с молчаливого согласия Булановича П.Г. и руководства Мининфраструктуры творятся безобразия в кадровой политике в одном из самых важных госорганов морской отрасли.